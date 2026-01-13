Donna di 31 anni ferita a coltellate da un uomo in prognosi riservata al San Gerardo di Monza

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui aveva una relazione, presso la sua abitazione a Muggió, Monza. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi è ancora in corso. La donna si trova in prognosi riservata presso il San Gerardo di Monza. La vicenda è sotto approfondimento per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

