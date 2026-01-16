Studente di 18 anni accoltellato a scuola è in condizioni gravissime | choc a La Spezia

Un studente di 18 anni è stato gravemente ferito da un coltello durante una giornata scolastica a La Spezia. Attualmente si trova in condizioni critiche e riceve cure intensive presso l'ospedale. L'episodio sta attirando l'attenzione delle autorità e della comunità locale, mentre le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. È accaduto questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. La vittima dell'aggressione ha perso tantissimo sangue e da subito le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

