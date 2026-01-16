La scomparsa di Valeria Fedeli e il ricordo dell’ex sindaca Garbuglia

A San Mauro Pascoli si ricordano con rispetto la scomparsa di Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione, università e ricerca, avvenuta recentemente. Nel corso degli anni, Fedeli ha visitato il paese in due occasioni, nel 2018 e nel 2019, lasciando un ricordo significativo. Il paese si stringe anche intorno alla memoria dell’ex sindaca Garbuglia, condividendo un senso di tristezza e riconoscenza per il suo impegno pubblico.

A San Mauro Pascoli ricordano con affetto e dolore per la sua scomparsa nei giorni scorsi, le due visite di Valeria Fedeli ministra dell'Istruzione, università e ricerca nel 2018 la prima e nel 2019 la seconda. Al centro del suo arrivo a San Mauro Pascoli l'importanza vitale del Made in Italy che sosteneva per lavoro e produzione. Fu anche l'argomento pilota della iniziativa nazionale di Cna Federmoda che vide il distretto calzaturiero del Rubicone al centro della scena con un convegno nazionale a San Mauro Pascoli il 25 maggio 2028. Un convegno voluto a Villa Torlonia da Roberta Alessandri, con azienda a San Mauro Pascoli, facente parte della presidenza nazionale Federmoda Cna.

