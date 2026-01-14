Addio a Valeria Fedeli | scomparsa l’ex ministra dell’Istruzione e storica sindacalista
Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e riconosciuta figura del sindacalismo italiano, è venuta a mancare a Roma nella mattina di mercoledì 14 gennaio. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama politico e sindacale del paese.
È morta a Roma, nella mattina di mercoledì 14 gennaio, Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e figura di primo piano del sindacato e della politica italiana. Aveva 76 anni. La notizia è stata diffusa dai familiari. Nata nel 1949 a Treviglio, in provincia di Bergamo, Fedeli ha legato gran parte della sua vita pubblica alla difesa dei diritti dei lavoratori, della scuola e dell'uguaglianza di genere. Dalla Cgil al Parlamento: una vita nel sindacato e nelle istituzioni. Il suo percorso pubblico inizia nel mondo sindacale, dove diventa una dirigente di rilievo della Cgil, fino a ricoprire il ruolo di segretaria generale della Filtea-Cgil, la federazione dei lavoratori del tessile e dell'abbigliamento.
