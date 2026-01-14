È morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli | Meloni Schlein e Renzi uniti nel ricordo

L'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è deceduta questa mattina a Roma. Figura di rilievo nel sindacalismo italiano, Fedeli ha ricoperto il ruolo di ministra dal 2016 al 2018. Meloni, Schlein e Renzi si sono uniti nel cordoglio per la perdita di una protagonista della vita politica e sociale del paese.

Si è spenta questa mattina a Roma Valeria Fedeli, figura di riferimento del sindacalismo italiano e ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018. Aveva 76 anni. L’annuncio è arrivato dalla famiglia. Nata a Treviglio il 29 luglio 1949, Fedeli ha dedicato oltre quarant’anni alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla giustizia sociale, lasciando un’impronta profonda nelle istituzioni italiane. Il suo impegno comincia alla fine degli anni Settanta, quando si trasferisce a Milano per studiare Scienze sociali. Qui entra in contatto con il movimento studentesco e il femminismo, iniziando l’attività sindacale nella Cgil come rappresentante delle maestre d’asilo nel Consiglio dei delegati del Comune. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - È morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli: Meloni, Schlein e Renzi uniti nel ricordo Leggi anche: E' morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione nel governo Gentiloni Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni e sindacalista Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "Ho appreso con molto di facebook È morta #ValeriaFedeli, fu ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Sindacalista, prima della sua nomina al governo ricoprì anche la carica di vicepresidente del Senato. Aveva 76 anni. Con lei passione e impegno in politica, scrive la Meloni ricordand x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.