È morta l’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli | Meloni Schlein e Renzi uniti nel ricordo

L'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è deceduta questa mattina a Roma. Figura di rilievo nel sindacalismo italiano, Fedeli ha ricoperto il ruolo di ministra dal 2016 al 2018. Meloni, Schlein e Renzi si sono uniti nel cordoglio per la perdita di una protagonista della vita politica e sociale del paese.

Si è spenta questa mattina a Roma Valeria Fedeli, figura di riferimento del sindacalismo italiano e ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018. Aveva 76 anni. L’annuncio è arrivato dalla famiglia. Nata a Treviglio il 29 luglio 1949, Fedeli ha dedicato oltre quarant’anni alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla giustizia sociale, lasciando un’impronta profonda nelle istituzioni italiane. Il suo impegno comincia alla fine degli anni Settanta, quando si trasferisce a Milano per studiare Scienze sociali. Qui entra in contatto con il movimento studentesco e il femminismo, iniziando l’attività sindacale nella Cgil come rappresentante delle maestre d’asilo nel Consiglio dei delegati del Comune. 🔗 Leggi su Cultweb.it

