La Russia | Situazione inusuale intorno alla Groenlandia per noi è parte del Regno di Danimarca

Il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha dichiarato che la Russia monitorerà attentamente la situazione intorno alla Groenlandia, considerata parte del Regno di Danimarca. La posizione ufficiale evidenzia l’atteggiamento di osservazione e rispetto delle attuali rivendicazioni territoriali, sottolineando l’importanza di seguire gli sviluppi di una regione che presenta sviluppi inusuali. La questione è di interesse internazionale, coinvolgendo vari attori e dinamiche geopolitiche.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

“La situazione nel mondo si sta deteriorando, con decine di Paesi che subiscono violazioni della propria sovranità. La Russia seguirà sempre una linea equilibrata e si impegna per un mondo multipolare”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin do - facebook.com facebook

