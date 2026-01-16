La Russia | Situazione inusuale intorno alla Groenlandia per noi è parte del Regno di Danimarca

Il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha dichiarato che la Russia monitorerà attentamente la situazione intorno alla Groenlandia, considerata parte del Regno di Danimarca. La posizione ufficiale evidenzia l’atteggiamento di osservazione e rispetto delle attuali rivendicazioni territoriali, sottolineando l’importanza di seguire gli sviluppi di una regione che presenta sviluppi inusuali. La questione è di interesse internazionale, coinvolgendo vari attori e dinamiche geopolitiche.

Il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha affermato che «la Russia, insieme al resto del mondo, osserverà l’evoluzione della situazione inusuale intorno alla Groenlandia» aggiungendo che «la Russia parte dal presupposto che la Groenlandia sia territorio del Regno danese». «La situazione è insolita, direi addirittura straordinaria dal punto di vista del diritto internazionale», ha. 🔗 Leggi su Feedpress.me

