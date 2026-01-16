La Riviera protagonista a Stoccarda promozione turistica al Caravan motor touristik

La Riviera italiana protagonista a Stoccarda, in occasione del Caravan Motor Touristik, presenta le sue offerte turistiche. L’attenzione è rivolta al turismo leisure balneare per famiglie, alle esperienze di glamping in campeggi e villaggi, alle vacanze all’aria aperta, ai cammini regionali, allo sport, al cicloturismo e all’enogastronomia. Piccoli borghi marinari e dell’entroterra completano l’offerta, promuovendo un turismo autentico e sostenibile.

Il turismo leisure balneare con un focus sulle famiglie con bambini e sulle esperienze glamping nei campeggi e nei villaggi turistici, le vacanze open air e il turismo lento dei Cammini regionali, lo sport e il cicloturismo, l'enogastronomia, i piccoli borghi marinari e dell'entroterra e la.

