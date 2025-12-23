Lancia protagonista al Bruxelles Motor Show 2026

Al Bruxelles Motor Show 2026, il marchio torinese si presenta con uno stand dedicato all’innovazione, alla sportività e alle prospettive future. Dopo un periodo di sviluppo, il brand torna sotto i riflettori internazionali, offrendo uno sguardo sulle sue novità e sui progetti in corso. Un’occasione per approfondire le caratteristiche distintive e la visione a lungo termine di questa realtà automobilistica italiana.

Il marchio nato a Torino torna sotto i riflettori internazionali con uno stand dedicato a innovazione, sportività e futuro. In primo piano il debutto della Ypsilon Rally2 HF Integrale. Lancia sarà tra i protagonisti della 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio. Un appuntamento di riferimento per il .

Lancia: la Ypsilon Rally2 HF Integrale in primo piano a Bruxelles - Ci sarà anche Lancia tra le protagoniste del Salone di Bruxelles 2026, l’appuntamento che aprirà il nuovo anno del mondo dell’automotive europeo. msn.com

Lancia al Bruxelles Motor Show 2026: il ritorno della sigla HF - Lancia domina il Bruxelles Motor Show 2026 presentando la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale e la gamma HF, unendo eredità sportiva e innovazione elettrica. affaritaliani.it

