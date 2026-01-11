Alfa Romeo protagonista al Bruxelles Motor Show 2026

Alfa Romeo partecipa alla 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, presentando la nuova Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. L'evento rappresenta un’occasione per mettere in evidenza l’impegno del marchio verso la sportività moderna, offrendo un’anteprima delle innovazioni che caratterizzano la sua filosofia di design e prestazioni. La partecipazione sottolinea l’importanza di Alfa Romeo nel panorama automobilistico internazionale.

(Adnkronos) – Alfa Romeo è protagonista della 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, dove porta al centro della scena internazionale la propria visione di sportività contemporanea con il debutto della nuova Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Si tratta del Quadrifoglio più efficiente e radicale di sempre, grazie a un pacchetto aerodinamico a bassa resistenza che . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Lancia protagonista al Bruxelles Motor Show 2026 Leggi anche: XPENG P7+ al Bruxelles Motor Show 2026: debutto europeo per la fastback “AI-defined” tra ricarica ultrarapida e comfort premium Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alcantara e Alfa Romeo al Salone di Bruxelles 2026: interni premium e nuova Tonale protagonista; Stellantis al Salone di Bruxelles 2026: tutte le novità, da Alfa a Fiat; VIDEO – Ecco Alfa Romeo Luna Rossa, limited edition della Giulia Quadrifoglio: solo da guardare; Alfa Romeo, stile e 520 Cv per l'esclusiva Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Alfa Romeo protagonista al Bruxelles Motor Show 2026 - Alfa Romeo è protagonista della 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, dove porta al centro della scena internazionale la propria visione di sportività contemporanea con il debutto ... msn.com

Alfa Romeo protagonista al Salone di Bruxelles 2026 con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa e altre novità - Alfa Romeo illumina il 102° Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, presentando la sua visione di sportività moderna, dove design elegante, tecnologia ... clubalfa.it

Alfa Romeo al Bruxelles Motor Show 2026: tra Performance Estreme e Visione Globale - Alfa Romeo incanta il Bruxelles Motor Show 2026: debutta l'esclusiva Giulia Quadrifoglio Luna Rossa e la nuova gamma tra innovazione, design e ... affaritaliani.it

Alfa Romeo Svela novità Incredibili al Salone di Bruxelles 2026 #autonews

Alfa Romeo 1900 SS Vignale x.com

Al Bruxelles Motorshow 2026, Alfa Romeo ha scelto un palcoscenico internazionale per presentare in anteprima mondiale la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie limitata a soli dieci esemplari destinata a diventare un oggetto da collezione. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.