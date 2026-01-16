La poesia italiana è in buona salute Ha solo un problema d' immagine

La poesia italiana è ancora viva, anche se spesso percepita come in declino. Sebbene le vendite e le tirature siano inferiori rispetto al passato, questa forma d’arte continua a trovare uno spazio nei cuori di molti lettori. Il vero problema non risiede nella sua vitalità, ma nell’immagine che viene trasmessa, che rischia di oscurare il valore e la ricchezza di questa tradizione letteraria.

È vero che la poesia è moribonda, che non si vende e non interessa più a nessuno? È fondata la percezione delle difficoltà che incontra nei cuori e sui comodini dei lettori? Se ci atteniamo ai dati di vendita, sì: le singole tirature sono inferiori a quelle che un tempo garantivano la sopravvivenza aere perennius di un autore. Ma va aggiunto che il mercato è oggi parcellizzato in una miriade di pubblicazioni, grazie al proliferare di case editrici dedite alla poesia. Le tirature sono minori, ma i libri incomparabilmente di più. A essere diminuito è piuttosto il potere simbolico della poesia, soprattutto in termini di autorevolezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

