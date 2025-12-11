Tatiana Tramacere la verità sulla scomparsa | a Chi l’ha visto? rivela il problema di salute che la terrorizza

Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò il 24 novembre e ritrovata dopo 11 giorni, è stata protagonista dell’ultima puntata di Chi l’ha visto?. Durante l’intervento, ha rivelato un problema di salute che la preoccupa molto. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, suscitando interesse sulla sua esperienza e sulle sue condizioni di salute.

La storia di Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò il 24 novembre e ritrovata viva 11 giorni dopo, a casa dell'amico Dragos Ioan Gheormescu, è stata al centro dell'ultima puntata di Chi l'ha visto? andata in onda questa sera. Nel corso dell' intervista, la ragazza ha ripercorso i motivi del suo allontanamento volontario, raccontando le paure profonde che l'hanno spinta a nascondersi, legate ad un problema di salute. Ha parlato del ruolo dell'amico che l'ha accolta senza giudicarla e l'impatto emotivo dell'ondata di attenzioni e critiche esplose dopo il suo ritrovamento. L'inviata di Chi l'ha visto? apre toccando proprio questo punto: "Siamo abituati che le scomparse di donne finiscano sempre in malo modo.

