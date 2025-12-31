Alizé Cornet si unisce alle critiche sulla Battaglia dei Sessi | Non ha dato una buona immagine del tennis femminile

Alizé Cornet ha espresso il suo disappunto riguardo alla rappresentazione del tennis femminile nella Battaglia dei Sessi a Dubai, sottolineando come l’evento non abbia contribuito a promuovere un’immagine positiva del tennis femminile. Le critiche di Cornet si aggiungono alle discussioni in corso, riflettendo le diverse opinioni sul modo in cui l’evento è stato percepito e sulla sua influenza sull’immagine dello sport femminile.

Non si spengono ancora gli echi delle polemiche e della contrarietà legati alla Battaglia dei Sessi, andata in scena a Dubai. Il confronto tra la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, e l’australiano Nick Kyrgios è terminato in favore di quest’ultimo con un duplice 6-3. Nonostante regole ad hoc per favorire la bielorussa e una condizione altamente approssimativa dell’aussie, la sensazione è stata quella che quando Kyrgios ha voluto fare sul serio, la partita non ci sia stata. Il tutto poi è stato vissuto in maniera molto diversa dall’idea originale. Il riferimento è al celebre confronto di Houston tra Billie Jean King e Bobby Riggs. 🔗 Leggi su Oasport.it

