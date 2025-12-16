Il Parlamento europeo revoca l' immunità ad Alessandra Moretti con il sì degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità di Alessandra Moretti, con il sostegno degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, in relazione all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione è stata confermata dall'aula dell'Europarlamento, successivamente al parere della commissione Juri, segnando un passaggio importante nell'indagine.

Dovrebbe andare in carcere, non alla Commissione Ue duro attacco della deputata a von der Leyen

Video Dovrebbe andare in carcere, non alla Commissione Ue duro attacco della deputata a von der Leyen
