Il Parlamento europeo revoca l' immunità ad Alessandra Moretti con il sì degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle
Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità di Alessandra Moretti, con il sostegno degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, in relazione all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione è stata confermata dall'aula dell'Europarlamento, successivamente al parere della commissione Juri, segnando un passaggio importante nell'indagine.
La revoca, legata all'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, è stata confermata dall'aula dell'Europarlamento dopo il parere della commissione Juri. Xml2.corriere.it
Dovrebbe andare in carcere, non alla Commissione Ue duro attacco della deputata a von der Leyen
