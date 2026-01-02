Alvara Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, denuncia il recente aumento medio del 17% delle tariffe di sosta deciso dalla giunta Barattoni, definendolo un vero e proprio

Parla apertamente di " furto " a danno di chi sceglie di parcheggiare l’auto a Ravenna. Non ci gira attorno, Alvara Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna), dopo che la giunta Barattoni ha deciso di aumentare il costo della sosta. "Le tariffe sono in aumento, in media, del 17,6%". A sentire il sindaco Barattoni, spiega Ancisi in una nota nota, "il cosiddetto “Nuovo piano sosta”, approvato dalla sua giunta l’antivigilia di Capodanno con effetto dal prossimo mese di marzo, non sarebbe altro che “l’aggiornamento e la semplificazione delle zone tariffarie della sosta a pagamento e delle relative tariffe”, allo scopo di “promuovere una diversa accessibilità al centro” e “una maggiore rotazione delle auto”". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancisi e il "furto della giunta": "Sosta, aumento medio del 17%. Così si vuole solo fare cassa facile"

Leggi anche: Parcheggi blu, Ancisi (LpR): "Furto della giunta Barattoni, le tariffe in aumento medio del 17%"

Leggi anche: «Polizia Locale allo sbando sotto le direttive di una giunta di sinistra che vuole fare cassa»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ancisi e il furto della giunta: Sosta, aumento medio del 17%. Così si vuole solo fare cassa facile; Parcheggi blu, Ancisi (LpR): Furto della giunta Barattoni, le tariffe in aumento medio del 17%; Parcheggi blu, Moretti (FdI): Ennesimo provvedimento punitivo, a discapito del commercio e del centro; Parcheggi blu Ancisi LpR | Furto della giunta Barattoni le tariffe in aumento medio del 17%.

Parcheggi blu, Ancisi (LpR): "Furto della giunta Barattoni, le tariffe in aumento medio del 17%" - Il consigliere Alvaro Ancisi: "Le zone tariffarie 4 e 5, più “economiche” perché più esterne al centro città, sono state inglobate nelle più care 1, 2 e 3" ... ravennatoday.it