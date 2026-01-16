La parabola di Bellusci l' ex difensore del Palermo ammette | A 36 anni faccio il cameriere per vivere

Bellusci, ex difensore del Palermo e protagonista nella Serie A e B, ha recentemente condiviso la sua realtà attuale: a 36 anni lavora come cameriere per sostenersi. Dopo aver vissuto anni di successi e attenzione mediatica, oggi affronta una nuova fase della vita, lontano dai riflettori del calcio professionistico. La sua storia rappresenta un esempio di come il percorso di un atleta possa evolversi nel tempo, tra successi e cambiamenti personali.

Ricordate Bellusci? "Adesso faccio il cameriere e gioco in Promozione" - Giuseppe Bellusci, 135 presenze in Serie A, ex difensore di Catania e Palermo, a 36 anni, costretto a ripartire da zero, come racconta in un'intervista rilasciata a Sportium. msn.com

Il lato buio del calcio. Dalle luci di San Siro al vassoio: il racconto di Beppe Bellusci - Il calcio, visto da fuori, sembra una fabbrica di sogni e ricchezza eterna, ma quando i riflettori si spengono, non per tutti c’è un tappeto rosso. picenooggi.it

