La parabola di Bellusci l' ex difensore del Palermo ammette | A 36 anni faccio il cameriere per vivere
Bellusci, ex difensore del Palermo e protagonista nella Serie A e B, ha recentemente condiviso la sua realtà attuale: a 36 anni lavora come cameriere per sostenersi. Dopo aver vissuto anni di successi e attenzione mediatica, oggi affronta una nuova fase della vita, lontano dai riflettori del calcio professionistico. La sua storia rappresenta un esempio di come il percorso di un atleta possa evolversi nel tempo, tra successi e cambiamenti personali.
Da protagonista sui campi della Serie A e B - anche con la maglia del Palermo - a una nuova vita lontano dai riflettori. Giuseppe Bellusci, difensore che per anni ha calcato i principali stadi italiani, oggi riparte da zero. “Faccio il cameriere il venerdì, il sabato e la domenica. Sto cercando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Giuseppe Bellusci: “Faccio il cameriere, cerco un lavoro. Sono stato stupido, potevo vivere di rendita”
Leggi anche: TS – “Mister, se vuole faccio il difensore di sinistra”. Così è nato Koopmeiners difensore
Bellusci: "Ho più di 100 presenze in A, ma ora gioco in Promozione e faccio il cameriere" - L'ex difensore di Catania e Palermo, oggi 36enne, ha raccontato il suo percorso fino alla situazione attuale: "Il sistema non mi ha fatto andare avanti. msn.com
Ricordate Bellusci? "Adesso faccio il cameriere e gioco in Promozione" - Giuseppe Bellusci, 135 presenze in Serie A, ex difensore di Catania e Palermo, a 36 anni, costretto a ripartire da zero, come racconta in un'intervista rilasciata a Sportium. msn.com
Il lato buio del calcio. Dalle luci di San Siro al vassoio: il racconto di Beppe Bellusci - Il calcio, visto da fuori, sembra una fabbrica di sogni e ricchezza eterna, ma quando i riflettori si spengono, non per tutti c’è un tappeto rosso. picenooggi.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.