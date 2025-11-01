2025-11-01 22:50:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Koopmeiners e i racconti di De Ligt. L’intervista di Koopmeiners continua: “Devo dire che ho molta esperienza nel calcio, non ero mai stato qui ma conoscevo la storia della società e ci avevo giocato contro. Diciamo che quando sono arrivato, ho toccato con mano che tutto ciò che sapevo e mi aveva raccontato De Ligt era vero: dai servizi alle strutture, alla gentilezza delle persone. Davvero fantastico. Qui alla Juve è tutto bello: il primo giorno mi pareva di vivere un sogno. Lo ripeto, ho lavorato per essere qui sin da piccolo: alla mia fidanzata tante volte in passato avevo detto che il mio obiettivo sarebbe stato quello di diventare bianconero e ce l’ho fatta! Tra l’altro, vivendo in Italia, la mia ammirazione per la Juventus è pure cresciuta, per cui io ora qui sto benissimo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Mister, se vuole faccio il difensore di sinistra”. Così è nato Koopmeiners difensore