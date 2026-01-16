La nuova sfida di Striscia | Antonio Ricci porta il tg satirico in prime time
Giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia si propone in prima serata su Canale 5 con una nuova versione intitolata
Giovedì 22 gennaio Striscia la notizia cambia passo e approda in prima serata su Canale 5 con Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci conquista così una collocazione di massimo rilievo nel palinsesto Mediaset, segnando una svolta importante nella sua lunga storia televisiva. Il nuovo ciclo è pensato come un evento speciale, capace di unire l’identità storica del programma a una formula rinnovata, più ricca e spettacolare. Cinque appuntamenti speciali con Greggio e Iacchetti. La nuova edizione si compone di cinque puntate, una alla settimana, affidate ancora una volta alla coppia simbolo del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: «Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini? Resterà sfregiato» - Ci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in smoking, ci sono le veline (sono sei altissime e naturalmente bellissime: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca ... msn.com
Striscia la Notizia cala gli assi: Maria De Filippi, Del Piero, sei veline, 'Striscia Criminale' e poi... - Il nuovo tg satirico di Antonio Ricci sfida la prima serata - Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano in conduzione di Striscia la Notizia. affaritaliani.it
“La Meloni è cattolica? Allora protesti contro le guerre. A Striscia vedrete Maria De Filippi mettere le cacche a chi parcheggia nei posti dei disabili senza permessi con ... - Antonio Ricci presenta la nuova versione di Striscia con sei veline e ospiti speciali, e lancia critiche alla Meloni sulla guerra ... ilfattoquotidiano.it
