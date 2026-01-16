Giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia si propone in prima serata su Canale 5 con una nuova versione intitolata

Giovedì 22 gennaio Striscia la notizia cambia passo e approda in prima serata su Canale 5 con Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci conquista così una collocazione di massimo rilievo nel palinsesto Mediaset, segnando una svolta importante nella sua lunga storia televisiva. Il nuovo ciclo è pensato come un evento speciale, capace di unire l’identità storica del programma a una formula rinnovata, più ricca e spettacolare. Cinque appuntamenti speciali con Greggio e Iacchetti. La nuova edizione si compone di cinque puntate, una alla settimana, affidate ancora una volta alla coppia simbolo del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - La nuova sfida di Striscia: Antonio Ricci porta il tg satirico in prime time

Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: «Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini? Resterà sfregiato» - Ci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in smoking, ci sono le veline (sono sei altissime e naturalmente bellissime: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca ... msn.com