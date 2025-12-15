Giornata nazionale del Servizio civile Mattarella | preziosa risorsa per la pace
Oggi si celebra la Giornata nazionale del Servizio civile, un'occasione per riconoscere l'importanza di questa esperienza come strumento di promozione della pace e di impegno civico. Il presidente Mattarella sottolinea il ruolo fondamentale del Servizio civile come risorsa preziosa per la difesa non armata della Patria.
Si celebra oggi la Giornata nazionale del Servizio civile, una preziosa risorsa per la promozione della pace e la difesa non armata della Patria, ha detto il presidente Mattarella. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. Tv2000.it
Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale: giovani al servizio della solidarietà e della pace - Il 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per valorizzare il contributo di tutte le giovani e i giovani operatori volontari che decidono di dedicar ... irpinianews.it
COMUNICATO STAMPA MIM Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Valditara: “Chi aggredisce un lavoratore della scuola aggredisce lo Stato” Il 15 dicembre ricorre la Giornata nazionale di e - facebook.com facebook
