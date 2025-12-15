Giornata nazionale del Servizio civile Mattarella | preziosa risorsa per la pace

Oggi si celebra la Giornata nazionale del Servizio civile, un'occasione per riconoscere l'importanza di questa esperienza come strumento di promozione della pace e di impegno civico. Il presidente Mattarella sottolinea il ruolo fondamentale del Servizio civile come risorsa preziosa per la difesa non armata della Patria.

Si celebra oggi la Giornata nazionale del Servizio civile, una preziosa risorsa per la promozione della pace e la difesa non armata della Patria, ha detto il presidente Mattarella. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. Tv2000.it

