La Lube ha spaccato la gara con il servizio

La Lube ha dominato il match grazie a un servizio efficace, mettendo subito sotto pressione la squadra avversaria. La partita al Palas, con circa 2500 spettatori, è stata caratterizzata da un inizio difficile per la Yuasa Battery, che ha dovuto affrontare una sfida intensa contro una formazione ben preparata. Un incontro che ha messo in evidenza le capacità offensive e la determinazione delle due squadre.

Un match senza dubbio nato in salita per la Yuasa Battery quello con la Lube che ha richiamato al Palas il pubblico delle grandi occasioni, con quasi 2500 spettatori presenti. Una Lube che si è imposta con il massimo scarto al cospetto di una Yuasa incerottata che ha sofferto la spinta al servizio della Lube ma anche la cattiveria degli uomini di Medei nei fondamentali di seconda linea dove, si è notato benissimo, non avevano alcuna intenzione di far cadere il pallone. Se poi la ricezione viaggia su percentuali intorno al 30% di positività, sei costretto spesso a giocare palla alta contro gente delle fisicità spiccata come quella della Lube e ti trovi di fronte un Nikolov che ne mette a terra 18 in tre set con turni al servizio importanti, chiaro che tutto si complica maledettamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La Lube ha spaccato la gara con il servizio" Leggi anche: “La Fiorentina ha spaccato lo spogliatoio, il Sassuolo ha chiesto i danni”: Orlando accusa, i club tacciono Leggi anche: Nikolov vince la sfida con Michieletto. Alla Lube il big match con Trento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Lube ha spaccato la gara con il servizio; Bravi a far sembrare facile questa partita. "La Lube ha spaccato la gara con il servizio" - Marco Pellacani, il giovanissimo centrale della Yuasa Battery, analizza il ko nel derby: "Nei momenti chiave hanno preso il largo" ... ilrestodelcarlino.it

Lube, un’occasione da sfruttare. Padova va battuta a tutti i costi - Terza partita in otto giorni per la Lube che, sesta in classifica con 25 punti, alle 18 attende all’ Eurosuole Forum la Sonepar Padova che invece occupa la nona posizione a quota 11. sport.quotidiano.net

La Lube ritrova Nikolov: sarà importante vedere quali correttivi coach Medei ha apportato per sopperire all’addio di Poriya - CIVITANOVA La Cucine Lube si appresta ad ospitare la pericolante Padova senza Poriya, scappato da Civitanova, ma con il recuperato Nikolov. msn.com

Trump dichiara guerra alla Groenlandia per l'annessione! #santenchan

Quest’anno ha spaccato! Speriamo che il prossimo aggiusti un po’ le cose (e le ossa). Una cosa ho capito: arrivati ai trenta bisogna andarci piano con le partite di calcetto. Ma vediamo i lati positivi: per un po’ avrò la scusa per non prendere la macchina e per f facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.