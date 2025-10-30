Nikolov vince la sfida con Michieletto Alla Lube il big match con Trento

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CUCINE LUBE 3 ITAS TRENTINO 1 CUCINE LUBE: D’Heer 7, Gargiulo 6, Loeppky 14, Boninfante 1, Nikolov 29, Bottolo 12, Balaso (L), Hossein Poriya 1, Orduna, Kurartsev 1, Duflos-Rossi, Bisotto (L), Podrascanin, Tenorio. All. Medei. ITAS TRENTINO: Michieletto 22, Sbertoli 1, Ramon 8, Faure 14, Bartha 1, Resende Gualberto 4, Laurenzano (L), Garcia, Giani 2, Acquarone, Torwie 8, Bristot, Pesaresi (L), Sandu. All. Mendez. Arbitri: Giardini di Verona, Brancati di Perugia. Parziali: 25-23, 25-23, 22-25, 25-22. Note: spettatori 3.289 per un incasso di 36.431 euro. Durata set: 29’, 29’, 33’, 28’. Durata complessiva 119’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nikolov vince la sfida con michieletto alla lube il big match con trento

© Ilrestodelcarlino.it - Nikolov vince la sfida con Michieletto. Alla Lube il big match con Trento

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Nikolov Vince Sfida Michieletto