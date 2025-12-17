La Fiorentina ha spaccato lo spogliatoio il Sassuolo ha chiesto i danni | Orlando accusa i club tacciono

Le recenti dichiarazioni di Orlando hanno sollevato un polverone tra Fiorentina e Sassuolo, con accuse di danni e tensioni nello spogliatoio. Tuttavia, le società preferiscono mantenere il riserbo, lasciando spazio a molte ipotesi e interrogativi su quanto realmente sia accaduto. Questo articolo esplorerà i fatti e le possibili implicazioni, analizzando le diverse versioni senza prendere una posizione definitiva.

© Ilnapolista.it - “La Fiorentina ha spaccato lo spogliatoio, il Sassuolo ha chiesto i danni”: Orlando accusa, i club tacciono “A Sassuolo la Fiorentina ha spaccato lo spogliatoio, il Sassuolo ha chiesto i danni”, Orlando accusa, i club tacciono Spoiler: questo articolo sarà pieno di verbi al condizionale, perché se da una parte ci sono dichiarazioni molto chiare, ì dall’altra le due società tengono la bocca cucita. La Fiorentina infatti nega, il Sassuolo non commenta quella che, secondo la società neroverde, sarebbe una “non notizia”. Fatto sta che le parole di Massimo Orlando, ex calciatore della Viola, pronunciate a Toscana Tv nel pre partita della gara tra Fiorentina e Verona, sono circostanziate e riguardano la gara che il 6 dicembre ha visto di fronte, al Mapei Stadium, il Sassuolo e la squadra di Vanoli, una gara che gli emiliani hanno vinto 3-1 in rimonta: «Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Sassuolo-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Piramide i giocatori più ICONICI della Fiorentina dal 2000 ad oggi Il clamoroso retroscena sulla Fiorentina: "Volate sedie a Sassuolo, chiesti i danni" - L’ex calciatore viola ha raccontato di scene particolarmente tese negli spogliatoi, con protagonisti Ranieri, Mandragora e Kean, già protagonisti in campo di un acceso confronto sul rigore concesso ... msn.com

