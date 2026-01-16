La Germania esce dalla recessione grazie all'allentamento dei vincoli di spesa per il riarmo, segnando un cambiamento nelle sue priorità economiche e di sicurezza. Merz riconosce l'importanza di riconsiderare la strategia energetica, ammettendo gli errori nello stop al nucleare. Questi sviluppi riflettono un quadro di rinnovata stabilità e di adattamento alle nuove sfide geopolitiche ed economiche europee.

Germania fuori dalla recessione, grazie all’addio ai vincoli di spesa a scopi di riarmo Merz fa ammenda per lo stop al nucleare. Sorpresa Spagna: +100% di gas da Donald. La Germania esce dalla recessione. Dopo due anni di crisi profonda, l’economia torna a crescere grazie sostanzialmente a due strategie: il potenziamento degli investimenti nell’industria bellica, spinti dall’occasione favorevole concessa dal conflitto in Ucraina, ma soprattutto lo smantellamento dei vincoli sulla spesa pubblica che il cancelliere, Friedrich Merz, ha lasciato correre a piene mani. Berlino, da fustigatore, nel passato, dei Paesi «cicale» quali la Grecia (impossibile dimenticare la troika voluta proprio dalla Germania per bastonare un governo considerato incapace di tenere stretti i cordoni della spesa) e l’Italia (altrettanto scolpiti nella memoria gli attacchi dell’ex cancelliera Angela Merkel al governo Berlusconi e le manovre per la sostituzione con Mario Monti ), ha cambiato passo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La locomotiva crucca va a proiettili

Leggi anche: Ritoccato al ribasso il Pil della Lombardia: la locomotiva d’Italia rallenta

Leggi anche: Il Pil del 2026 salirà a +2,9%, ecco qual è la nuova locomotiva d’Italia