Ritoccato al ribasso il Pil della Lombardia | la locomotiva d’Italia rallenta

Milano – Lombardia tra le regioni a più alto Pil pro-capite a livello nazionale, ma le stime sono comunque al ribasso rispetto ad inizio anno. Secondo il rapporto di Prometeia, società di consulenza e ricerca economica, “ Scenari Economie Locali” del 29 ottobre, nel prossimo triennio (2026-2028) la Lombardia registrerà una dinamica del Pil del +0,7%, sopra la media nazionale (+0,5%). Per il 2025, come spiega PoliS Lombardia, sulla base sempre delle previsioni di Prometeia, c’è un generale peggioramento delle prospettive di crescita delle economie regionali che segue le revisioni al ribasso per la crescita dell’economia italiana (+0,4%, dato Istat di ieri). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ritoccato al ribasso il Pil della Lombardia: la locomotiva d’Italia rallenta

