Il 17 gennaio si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, figura importante nella tradizione contadina. Questa ricorrenza è legata ai rituali di inizio anno e alla tradizione dei falò d’inverno, simboli di protezione e purificazione. La festività, radicata nella cultura popolare, rappresenta un momento di condivisione e di rispetto per le tradizioni antiche, ancora oggi vivo in molte comunità italiane.

Il 17 gennaio ricorre la festa di Sant’Antonio Abate, una data che per secoli ha avuto un posto speciale nel calendario del mondo contadino. È il cuore dell’inverno, il tempo in cui i lavori nei campi rallentano e l’attenzione si concentra sulla cura degli animali, delle stalle e delle scorte. Non a caso ancora oggi in molte località la giornata è scandita dalla benedizione degli animali, un rito che continua a vivere e ricorda come, per generazioni, la sopravvivenza di intere famiglie fosse strettamente legata alla cura e alla salute degli animali domestici. Ma il giorno di Sant’Antonio Abate conserva anche una profonda connessione con il fuoco: falò accesi nelle piazze, nei borghi e nelle campagne segnano simbolicamente la chiusura di un ciclo e l’attesa di quello nuovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La leggenda di Sant’Antonio Abate e i falò d’inverno: la festa è il 17 gennaio

Leggi anche: Il 17 gennaio a Roma: Sant’Antonio Abate tra fede, folklore e tradizione

Leggi anche: Sturno celebra Sant’Antonio Abate con il tradizionale falò

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

https://www.notiziarioeolie.it/personaggi-eoliani/16970-da-cagliari-in-linea-felice-d-ambra-la-leggenda-del-magico-fuoco-di-sant-antonio-abate.html Da Cagliari in linea Felice D’Ambra - La Leggenda del magico fuoco di Sant’Antonio Abate... #notiziarioisolee - facebook.com facebook

Leggenda, storia e tradizione, pronti i falò a Rocchetta per Sant'Antonio Abate. "Attraverso i fuochi i ragazzi propongono temi sociali" #ANSA x.com