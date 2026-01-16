Durante il debutto di TNA Impact su AMC, i telespettatori hanno notato la presenza di LA Knight, figura nota nel mondo del wrestling. La sua apparizione ha suscitato interesse tra gli appassionati, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel panorama sportivo. Un momento che ha attirato l’attenzione di chi segue con attenzione le evoluzioni del settore, segnando un nuovo tassello nel percorso del wrestler.

Durante il debutto ufficiale di TNA Impact su AMC, i fan più attenti hanno notato una presenza decisamente familiare: LA Knight. Non è apparso sul ring, ma è comunque comparso durante la trasmissione. sotto forma di spot pubblicitario. Nel corso del primo break pubblicitario dello show, Knight è stato infatti protagonista di una pubblicità di CarShield, nei panni del personaggio chiamato “The Overcharger”. A rendere la scena ancora più particolare è stata l’apparizione di Ric Flair, intervenuto nello spot per mettere fine all’azione e “sconfiggere” Knight. La sua presenza durante una trasmissione TNA non è del tutto sorprendente, considerando che Knight ha fatto parte della compagnia in passato con il ring name di Eli Drake. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - LA Knight “appare” a TNA Impact durante il debutto su AMC

Leggi anche: TNA: Impact in diretta su AMC? Carlos Silva svela i piani per il 2026

Leggi anche: TNA: Mike Santana torna campione alla prima di iMPACT su AMC

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"LA VERGINE CHE APPARE A SAN DIEGO" tela di FILIPPO TANCREDI del 1704. L'opera si trova nella Chiesa di Sant'Anna la Misericordia a Palermo. - facebook.com facebook