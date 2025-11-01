Isola d' Elba | scaricava rifiuti liquidi nei tombini la Finanza scopre anche guadagni non dichiarati per 190mila euro
Nel giugno del 2025 la guardia di finanza scoprì una ditta di autospurgo era scaricava illecitamente i rifiuti liquidi contenuti in una cisterna all’interno di un tombino di raccolta delle acque piovane a Porto Azzurro invece di conferirli nella discarica autorizzata. Quell’episodio, che aveva. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
