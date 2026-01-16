La gestione delle occupazioni scolastiche da parte degli studenti | cosa deve fare il dirigente scolastico

La gestione delle occupazioni scolastiche da parte degli studenti rappresenta una sfida importante per i dirigenti scolastici. È fondamentale affrontare l’argomento con attenzione, garantendo il rispetto delle normative e promuovendo un dialogo costruttivo. In un contesto di crescente sensibilità sociale e digitale, il ruolo del dirigente è quello di moderare le situazioni, tutelare l’ordine e favorire un ambiente scolastico aperto al confronto.

Le occupazioni scolastiche stanno vivendo una nuova stagione di intensità. Le trasformazioni sociali e geopolitiche degli ultimi anni, amplificate dall'impatto dei media digitali e da una crescente sensibilità degli studenti verso i temi globali, hanno riportato nelle scuole una forma di protesta che sembrava destinata a diminuire. La mobilitazione legata alla crisi mediorientale del 2025 (con sit-in, assemblee permanenti e occupazioni diffuse in molte città italiane) ha evidenziato la necessità di una riflessione aggiornata sul ruolo del Dirigente scolastico. In questo contesto, il compito del Dirigente diventa complesso: deve garantire diritti costituzionali e partecipazione democratica, ma anche sicurezza, tutela del patrimonio, continuità del servizio pubblico e rispetto della legalità.

