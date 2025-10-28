Pubblicata la circolare annuale che regola i Percorsi Formativi Personalizzati degli studenti-atleti. Fino all’a.s. 202728, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato la sperimentazione di una formazione di tipo innovativo destinata agli alunni che praticano attività sportive considerate di alto livello. A tal proposito, è utile riepilogare i punti essenziali per gestire l’adesione a tale progetto. L'articolo Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti: cosa deve fare il tutor scolastico, il consiglio di classe, il Dirigente Scolastico GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it