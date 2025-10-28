Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti | cosa deve fare il tutor scolastico il consiglio di classe il Dirigente Scolastico GUIDA

Orizzontescuola.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicata la circolare annuale che regola i Percorsi Formativi Personalizzati degli studenti-atleti. Fino all’a.s. 202728, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato la sperimentazione di una formazione di tipo innovativo destinata agli alunni che praticano attività sportive considerate di alto livello. A tal proposito, è utile riepilogare i punti essenziali per gestire l’adesione a tale progetto. L'articolo Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti: cosa deve fare il tutor scolastico, il consiglio di classe, il Dirigente Scolastico GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

PFP Percorsi Formativi Personalizzati per studenti-atleti: procedure, figure di riferimento e misure previste [GUIDA] - Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione della consueta circolare annuale che regola i Percorsi Formativi Personalizzati degli studenti- Segnala orizzontescuola.it

percorsi formativi personalizzati studentiOrientamento studenti: più attività obbligatorie e servizi esterni, ma formazione docenti ancora insufficiente - Un segnale di cambiamento, seppur graduale, emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio Gi EDU dopo anni in cui il tasso di indecisione tra i maturandi si manteneva alto e stabile. Lo riporta orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Percorsi Formativi Personalizzati Studenti