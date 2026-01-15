Protocollo interno per la gestione delle occupazioni scolastiche Scarica il documento

Il presente Protocollo interno stabilisce le procedure da seguire in caso di occupazioni scolastiche o tentativi di blocco dell’accesso ai locali dell’istituto. Elaborato per garantire un intervento coordinato e conforme alle normative, il documento è rivolto al personale scolastico e al Dirigente. Scaricando l’allegato, si potrà consultare il protocollo completo e aggiornato per una gestione efficace delle situazioni di occupazione.

L'allegato Protocollo definisce le procedure operative che il Dirigente scolastico e il personale devono adottare in caso di occupazione o tentativo di impedimento dell'accesso ai locali dell'Istituzione scolastica. Il documento fornisce un quadro coordinato di misure di sicurezza, comunicazioni istituzionali, rapporti con le forze dell'ordine, gestione del personale, tutela della documentazione e interventi finalizzati al

