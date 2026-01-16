La Cumana torna in funzione a Pozzuoli dopo 8 mesi | era chiusa da luglio per un terremoto ai Campi Flegrei

Dopo otto mesi di chiusura, la tratta della Cumana tra Bagnoli e Torregaveta a Pozzuoli riprenderà regolarmente il servizio. La sospensione, causata dal terremoto del luglio 2025 ai Campi Flegrei che ha danneggiato il tunnel del Monte Olibano, si conclude con il ripristino della circolazione ferroviaria. La riapertura rappresenta un importante passo per la mobilità locale e la riqualificazione della rete di trasporto della zona.

I treni della Cumana torneranno presto a circolare anche a Pozzuoli. Per otto mesi, infatti, la tratta da Bagnoli a Torregaveta è stata interrotta a causa dei danni subiti dal tunnel del Monte Olibano, dopo la scossa di magnitudo 4 del 18 luglio 2025 ai Campi Flegrei. Galleria Monte Olibano, di nuovo in funzione dal 21 febbraio.

Cumana, ancora disagi sulla tratta Pozzuoli Bagnoli - A Pozzuoli torna in funzione il tratto di binari tra Arco Felice e Gerolomini, interrotto a luglio da un sisma che ha danneggiato la galleria del monte Olibano. rainews.it

Cumana, verso riapertura galleria chiusa dopo scossa - Chiuso dopo la scossa di terremoto dello scorso 18 luglio, il tunnel dove transitano i treni della Cumana Circumflegrea nel ... rainews.it

