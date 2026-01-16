La Cina sfida gli Usa sotto i mari | Più sottomarini nucelari della Russia

La Cina sta aumentando significativamente la sua capacità navale, con una produzione di sottomarini nucleari superiore a quella della Russia e maggiore rispetto agli Stati Uniti. Secondo dati dell’Office of Naval Intelligence, nel 2020 la Cina possedeva cantieri navali più grandi e più produttivi, con una capacità di costruzione stimata 230 volte superiore a quella degli Stati Uniti. Questa crescita evidenzia un rafforzamento della presenza militare cinese sotto il livello del mare.

La produzione navale cinese è nettamente superiore a quella degli Stati Uniti. L'Office of Naval Intelligence statunitense aveva rilevato, già nel 2020, che la Cina possiede decine di cantieri navali più grandi e produttivi dei maggiori cantieri navali statunitensi, e ulteriori dati suggerivano che avesse una capacità di costruzione navale 230 volte superiore a quella degli Stati Uniti. L'imponente industria cantieristica cinese fornirebbe un vantaggio strategico in una guerra che si protraesse oltre poche settimane, consentendole di riparare le navi danneggiate o di costruirne di nuove molto più rapidamente degli Stati Uniti, che continuano ad affrontare ritardi significativi nei processi di manutenzione e probabilmente non sarebbero in grado di costruire rapidamente molte nuove navi o di riparare navi da combattimento danneggiate in un conflitto tra grandi potenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

