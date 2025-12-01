Fregate e sottomarini | la corsa ai mari per contenere la Cina

Il 28 novembre, il governo nipponico ha approvato una legge che stabilisce un aumento di spesa per la difesa pari a 847,2 miliardi di yen ( 5,4 miliardi di dollari ) per l'anno fiscale 2025, a fronte delle crescenti minacce militari provenienti da Repubblica Popolare Cinese (RPC), Corea del Nord e Russia. Una parte fondamentale del bilancio stanzia 122,2 miliardi di yen (circa 782 milioni di dollari) per “rafforzare le capacità garantendo la prontezza operativa tempestiva di aerei e navi”. Andando a esaminare in dettaglio la distribuzione dei 122,2 miliardi di yen, si osserva che 11,5 miliardi (circa 73,6 milioni di dollari) sono destinati a due fregate classe Mogami, 2,9 miliardi di andranno a due navi classe Mogami aggiornata, denominate Nuove FFM (note anche come 06FFM), e circa 39,3 miliardi a quattro sottomarini classe Taigei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fregate e sottomarini: la corsa ai mari per contenere la Cina

