Guerra del petrolio tra Usa e Russia | Cina e India sospendono gli acquisti Mosca sotto pressione
La guerra del petrolio tra Vladimir Putin e Donald Trump rischia di scuotere i mercati globali. Le sanzioni statunitensi contro le major russe Lukoil e Rosneft hanno già spinto la Cina a sospendere gli acquisti di greggio russo, mentre anche l’India valuta misure simili. Putin ha bollato le sanzioni come “un atto ostile” e assicura che l’economia russa non ne risentirà, ma gli analisti rimangono scettici: le due compagnie rappresentano metà delle esportazioni giornaliere di petrolio russo, perlopiù destinate ai mercati asiatici. Uno stop da parte di Pechino e Nuova Delhi potrebbe ridurre le risorse di Mosca necessarie a finanziare la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
