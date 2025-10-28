Come la Cambogia vuole innalzare una grande muraglia digitale in pieno stile cinese
Dopo la recente ondata di proteste in Asia, il regime di Hun Manet e di suo padre Hun Sen rilancia il progetto del National internet gateway per puntare al controllo della vita digitale. 🔗 Leggi su Wired.it
