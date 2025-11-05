La Cambogia progetta una Grande Muraglia digitale | ecco come funziona e a cosa serve

Si chiama National Internet Gateway, abbreviato in Nig. È il piano digitale che la Cambogia sarebbe ora intenzionata a costruire, dopo anni di rinvii e rallentamenti, per creare un’ infrastruttura governativa attraverso la quale gestire, organizzare, filtrare tutti i servizi internet all’interno del Paese. Per Phnom Penh si tratta di uno strumento necessario per facilitare le connessioni web, mantenere l’ordine sociale e, soprattutto, proteggere la sicurezza nazionale da ogni tipo di minaccia, tanto interna quanto esterna. Per numerose organizzazioni per i diritti umani si tratterebbe invece di un modo per consentire alle autorità di censurare le attività online sgradite, di qualcosa che vari analisti hanno già paragonato al Great Firewall della Cina, di una muraglia, appunto, pensata per permettere allo Stato di bloccare siti web, reindirizzare il traffico ed esaminare i dati. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Cambogia progetta una Grande Muraglia digitale: ecco come funziona e a cosa serve

