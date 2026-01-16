la campagna acquisti di reform uk tra i conservatori

La recente campagna acquisti di Reform UK tra i Conservatori ha attirato l'attenzione, portando via uno dei loro politici più promettenti. Questa mossa ha generato tensioni tra i due schieramenti, con i Conservatori che hanno risposto spoilerando il presunto tradimento. Un episodio che evidenzia le dinamiche interne e le strategie in gioco nel panorama politico britannico.

Reform UK, guidato da Nigel Farage, ha fatto il colpo più grosso che gli è riuscito finora in una specie di campagna acquisti ai danni del Partito Conservatore, il suo principale rivale nel campo dell'elettorato di destra britannico. Si è unito al partito l'ex ministro Robert Jenrick, uno dei politici più noti e promettenti dei Conservatori, che poco più di un anno fa era arrivato secondo alle primarie del partito. Questa defezione, come la chiamano i giornali britannici, dice molto sia delle difficoltà dei Conservatori sia della fase espansiva di Reform, che da mesi è prima nei sondaggi. È clamorosa anche per le modalità con cui è avvenuta, oltreché per la rilevanza politica.

