Napoli…decisiva sarà anche la campagna acquisti di gennaio…

Il Napoli valuta le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. Secondo Fabrizio Romano, attraverso il canale YouTube di Moretto, si discute della possibile cessione di Lorenzo Lucca, un movimento che potrebbe influenzare gli equilibri della rosa. La campagna acquisti invernale si rivela decisiva per le scelte del club partenopeo.

Moretto dal canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della possibile cessione di Lorenzo Lucca a gennaio da parte del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “II Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti rossoneri, si è parlato di uno scambio con Loftus-Cheek tra Napoli e Milan. Innanzitutto, Lorenzo Lucca è in prestito al Napoli, quindi un ipotetico scambio di prestiti si potrebbe fare solo se il Napoli dovesse riscattare Lucca a gennaio dall’Udinese. 🔗 Leggi su Parlami.eu