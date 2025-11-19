Quando Farage Reform Uk da adolescente diceva | Hitler aveva ragione L’inchiesta del Guardian
“Si avvicinava furtivamente e ringhiava: “Htler aveva ragione”. In altre occasioni affermava “Gasateli: e imitava il sibilo delle docce a gas”. Il soggetto in questione era Nigel Farage, oggi leader di Reform Uk – in passato a capo di Ukip e artefice della Brexit – formazione populista sulla cresta dell’onda tanto da far immaginare allo stesso Farage di diventare primo ministro; a rivelare le sue affermazioni quando era un ragazzino, studente al Dulwich College, nel sud di Londra, è stato, tra gli altri, il regista Peter Ettedgui ( Kinky Boots, McQueen e SuperMan: the Christopher Reeve Story ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mentre il Regno Unito affronta una crisi profonda – economica, sociale e di sicurezza – causata dall’immigrazione di massa, Starmer sta cercando di correre ai ripari. Non certo perché lo desideri davvero, ma perché teme che Reform UK di Nigel Farage contin Vai su X
? È bufera nel Regno Unito su Sarah Pochin, deputata del trumpiano Reform Uk guidato da Nigel Farage, che parlando su TalkTv si è scagliata contro le pubblicità "piene" di neri e asiatici. Commento che ha scatenato la reazione del premier laburista, Keir - facebook.com Vai su Facebook
Reform UK sta provando a diventare un partito vero - Lo scorso fine settimana a Birmingham c’è stata la convention di Reform UK, il più recente e fin qui di maggior successo partito populista guidato da Nigel Farage. ilpost.it scrive
Sondaggi politici UK 2025/ Reform di Farage vola al 28%, Starmer copia Meloni per riconquistare terreno - L’ultima rilevazione di YouGov attribuisce il 25% a Reform UK, quindi con due punti percentuali di crescita rispetto alla settimana scorsa, invece i conservatori sono in calo di un punto e scendono al ... Lo riporta ilsussidiario.net
Il governo inglese riforma le politiche d'immigrazione, tra mille polemiche (e un furbissimo Farage) - La ministra dell’Interno vara il pacchetto più rigido degli ultimi anni: permessi ridotti, rimpatri accelerati, visti sospesi. Come scrive ilfoglio.it