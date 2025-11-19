Quando Farage Reform Uk da adolescente diceva | Hitler aveva ragione L’inchiesta del Guardian

“Si avvicinava furtivamente e ringhiava: “Htler aveva ragione”. In altre occasioni affermava “Gasateli: e imitava il sibilo delle docce a gas”. Il soggetto in questione era Nigel Farage, oggi leader di Reform Uk – in passato a capo di Ukip e artefice della Brexit – formazione populista sulla cresta dell’onda tanto da far immaginare allo stesso Farage di diventare primo ministro; a rivelare le sue affermazioni quando era un ragazzino, studente al Dulwich College, nel sud di Londra, è stato, tra gli altri, il regista Peter Ettedgui ( Kinky Boots, McQueen e SuperMan: the Christopher Reeve Story ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

