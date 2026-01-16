La Blu Basket ritrova la vittoria | colpo a Mestre con 37 punti di Harrison

La Blu Basket Bergamo conquista una vittoria importante in trasferta contro Mestre, nel recupero della 15ª giornata di Serie A2. La squadra di coach Ramagli ha prevalso sul campo della Gemini con un punteggio di 90-85, grazie anche ai 37 punti di Harrison. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e testimonia il buon momento della formazione bergamasca.

La Blu Basket Bergamo fa il colpo esterno in casa di Mestre. Nel recupero della 15esima giornata del campionato nazionale di Serie A2, la squadra di coach Ramagli ha espugnato il Taliercio battendo in rimonta la Gemini per 90-85. Decima vittoria stagionale per la Gruppo Mascio, salita a quota 20 punti in 21 partite, frutto di 10 vittorie e 11 sconfitte. Serata da ‘one man show’ per D’Angelo Harrison, autore di una partita stratosferica da 37 punti in 37 minuti con 48 di valutazione, trascinatore di un gruppo in blu che ha trovato 22 punti da Udom e 18 da Loro e una grande prova corale di Bogliardi, Lombardi, Pollone e Williams, ben supportati da Nobili e Piccirilli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

