Di fronte a qualche centinaio di persone alla Opiquad Arena di Monza, la Blu Basket trova la quarta vittoria stagionale battendo Cento di rimonta, dopo un inizio complicato: ai soli 13 punti del primo quarto, ne seguono tre con 82 punti totali (oltre 27 ciascuno di media) che valgono la vittoria finale per 95-86. Dopo un avvio difficile con il 13-28 che matura all’inizio del secondo quarto, la Blu Basket con un parziale di di 29-9 – trascinata da Harrison che all’intervallo ha già 16 punti – si rimette in carreggiata e pone la testa avanti, senza più toglierla per tutto il resto della partita. A inizio secondo tempo la tripla di Loro vale il massimo vantaggio sul +6, poi capitan Bossi con la tripla e la schiacciata ancora di Loro portano al +10 (55-45) a metà secondo quarto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La Blu Basket ritrova la vittoria: rimontata Cento per il quarto successo stagionale