Blu Basket colpo contro la Fortitudo Bologna | vittoria 65-56 con il ritorno di Harrison

La Blu Basket Bergamo ritorna alla vittoria facendo il colpaccio: all’Opiquad Arena di Monza, nel recupero della 14esima giornata di campionato, la squadra di coach Ramagli supera la Fortitudo Bologna per 65-56, al termine di una gara equilibrata per 38 minuti, fino al decisivo allungo dei padroni di casa. Settima vittoria stagionale in quindici gare per la formazione bergamasca che ha ritrovato, dopo cinque partite di assenza per infortunio, il suo principale terminale offensivo D’Angelo Harrison, miglior realizzatore della serata con 17 punti e autore negli ultimi tre minuti dei canestri decisivi, insieme a Gabriele Stefanini (14 punti), nel ribaltare l’inerzia nel finale, dal 46-50 al 65-55 ad un minuto dalla sirena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it