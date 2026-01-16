La bicicletta chiusa con il lucchetto e i bigliettini nello zaino | gli ultimi minuti di vita di Annabella Martinelli

Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa il 6 gennaio, è stata trovata morta ieri, 15 gennaio. Nelle ultime ore di vita, aveva portato con sé la bicicletta chiusa con un lucchetto e alcuni bigliettini d'addio nello zaino. Questa vicenda solleva domande sulla sua condizione e sui motivi che l'hanno portata a questa tragica conclusione.

Nel suo zaino Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio e trovata morta impiccata ieri 15 gennaio, aveva lasciato dei bigliettini d'addio.

Annabella Martinelli trovata senza vita, i bigliettini nello zaino, la bici, l'ultima sera e le ricerche: «Questa non è la pace che conoscevo» - Il corpo senza vita di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova, è stato scoperto nel primo pomeriggio del 15 gennaio 2026 in una zona boscosa dei Colli Euganei. corriereadriatico.it

Annabella Martinelli, le due pizze ritirate prima di sparire e la bici chiusa con il lucchetto: i punti che non tornano - La giovane si è allontanata in sella alla sua bicicletta ed è stata immortalata dalle videocamere in parte del tragitto. today.it

La giovane era uscita di casa in bicicletta la sera del 6 gennaio, ritrovata poco dopo chiusa con un lucchetto, ma le ultime tracce certe risalgono alla sera del 7 gennaio, quando è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza pubblica - facebook.com facebook

