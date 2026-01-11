Scomparsa Annabella Martinelli | bicicletta ritrovata chiusa con il lucchetto a Teolo e nuove tracce

Sono in corso aggiornamenti sulle ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa lo scorso 6 gennaio. Recentemente, la bicicletta di Annabella è stata trovata chiusa con il lucchetto a Teolo, con nuove tracce che potrebbero fornire indicazioni utili alle indagini. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla sua scomparsa.

Ultime notizie sulle ricerche. Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa lo scorso 6 gennaio. La giovane, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna, era uscita di casa alle 20 a bordo della sua bicicletta. Quest’ultima è stata ritrovata chiusa con il lucchetto nei pressi di Villa di Teolo, lungo una strada bianca che si ricollega alla statale, confermando che la ragazza potrebbe aver percorso quella direzione. Secondo le ultime informazioni raccolte dalle celle telefoniche, il suo cellulare è rimasto attivo fino al 7 gennaio, data a partire dalla quale risulta irraggiungibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

