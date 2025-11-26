Crespellano la fabbrica digitale da 2.500 posti di lavoro che cambia l' Italia
Nel panorama della manifattura italiana, caratterizzato negli ultimi decenni più da dismissioni che da nuovi investimenti, emerge un caso che merita particolare attenzione. A Crespellano, nell'hinterland bolognese, si staglia quello che Matteo Zompa, Director Manufacturing, definisce senza esitazioni " il più grande stabilimento realizzato in Italia negli ultimi 25 anni". Non si tratta di retorica aziendale, ma di un dato di fatto che racconta molto dello stato dell'industria nel nostro Paese e delle opportunità ancora presenti per chi decide di scommettere sul territorio. Il Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna rappresenta un'anomalia positiva nel tessuto industriale italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
