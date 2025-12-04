Mercato Juventus | il club ha definitivamente individuato le due priorità per gennaio Ecco gli interventi programmati

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per rinforzare la rosa. Secondo  Tuttosport, in casa  Juventus  non si può parlare né di  emergenza difesa  né di un  allarme  che debba risuonare all’interno della  stanza dei bottoni. Nonostante la  serie di infortuni  che ha colpito il reparto, il club ha deciso che  rinforzare la retroguardia  a gennaio  non sarà necessario. Le rassicurazioni: Gatti, Bremer e Rugani in rientro. La  fiducia  della dirigenza nel reparto arretrato deriva da una serie di  valutazioni positive  emerse nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mercato Juventus: il club ha definitivamente individuato le due priorità per gennaio. Ecco gli interventi programmati

