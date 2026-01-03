Ottolini Juventus subito un summit di mercato alla Continassa con Spalletti | due priorità e mezza in questo gennaio Cosa si son detti

A poche settimane dall'inizio del mercato, la Juventus ha convocato un incontro alla Continassa con l'allenatore Spalletti. Durante il summit sono state individuate le principali esigenze della squadra per questo gennaio, con due priorità e alcune questioni secondarie da affrontare. L'incontro ha rappresentato un momento chiave per definire le strategie di rafforzamento e pianificare le prossime mosse sul mercato.

