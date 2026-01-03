Ottolini Juventus subito un summit di mercato alla Continassa con Spalletti | due priorità e mezza in questo gennaio Cosa si son detti
A poche settimane dall'inizio del mercato, la Juventus ha convocato un incontro alla Continassa con l'allenatore Spalletti. Durante il summit sono state individuate le principali esigenze della squadra per questo gennaio, con due priorità e alcune questioni secondarie da affrontare. L'incontro ha rappresentato un momento chiave per definire le strategie di rafforzamento e pianificare le prossime mosse sul mercato.
Ottolini Juventus, è andato subito in scena un summit di mercato alla Continassa con Spalletti: ecco le priorità in questo gennaio. Cosa è emerso. La Juventus ha il suo nuovo architetto di mercato. Nella giornata di ieri, il club bianconero ha ufficializzato la nomina di Marco Ottolini nel ruolo di Direttore Sportivo. Una scelta premia la conoscenza dell’ambiente, ma che segna anche l’inizio di una fase operativa frenetica. Non c’è stato tempo per i brindisi: subito dopo la firma, la dirigenza si è riunita in un summit mattutino alla Continassa. Al tavolo, insieme al neo DS, c’era ovviamente Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
