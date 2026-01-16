Juventus Schira Miretti resterà alla Juve è il nuovo Marchisio

La Juventus ha deciso di confermare Fabio Miretti, respingendo un’offerta della Lazio, secondo quanto riportato da Nicolò Schira. Il giovane centrocampista, spesso paragonato a Marchisio, potrebbe presto ricevere anche una chiamata dalla nazionale. La scelta della società testimonia la fiducia nel suo potenziale e la volontà di farlo crescere nel progetto bianconero.

Schira conferma che la Juventus ha blindato Fabio Miretti, respingendo un offerta della Lazio. E occhio alla chiamata della nazionale. Un elemento imprescindibile Fabio Miretti continua a stupire tutto il popolo bianconero Da esubero estivo dopo un difficile prestito al Genoa segnato da un grave infortunio, Miretti è tornato centrale nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Schira “Miretti resterà alla Juve, è il nuovo Marchisio” Leggi anche: Juventus, il padre di Miretti “Fabio resterà alla Juve” Leggi anche: Juventus, Schira “David vuole prendersi la Juve” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Miretti fa cambiare idea, ora la Juve si tappa le orecchie. Gattuso colpito: sorpresa a Cagliari - 1 esalta Fabio, che vuole ripercorrere le orme di Marchisio: sotto la gestione Spalletti è diventato quasi indispensabile ... msn.com

Sirene di mercato per Miretti ma per la Juve è incedibile - Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo account X ufficiale, nonostante l’interesse di diversi club di Serie A, la Juventus ha deciso di non cedere Fabio ... tuttojuve.com

Juventus, Romano: 'Miretti sta cambiando le gerarchie, Spalletti molto contento di lui' - In questo senso, le parole di Fabrizio Romano hanno aggiunto un elemento significativo nella valutazione del momento che sta vivendo il giovane centrocampista. it.blastingnews.com

Di Marzio a Sky annuncia: "La #Juventus vuole #Mateta, grande attaccante del Crystal Palace. C'è già l'ok di #Spalletti, il prezzo..." E Pedullà conferma i contatti. Schira a Tuttosport aveva già anticipato giorni fa l'interesse della #Juve sul giocatore. facebook

Schira: “Gli occhi della #Juventus su #Mateta. Da mesi il francese ha manifestato la volontà di andar via dal Crystal Palace. Al centravanti stuzzica un’avventura in Italia. In estate ci aveva provato il #Milan, ma la richiesta di 40 milioni ha spaventato i rossoneri. x.com

