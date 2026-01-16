Juventus Schira Miretti resterà alla Juve è il nuovo Marchisio

La Juventus ha deciso di confermare Fabio Miretti, respingendo un’offerta della Lazio, secondo quanto riportato da Nicolò Schira. Il giovane centrocampista, spesso paragonato a Marchisio, potrebbe presto ricevere anche una chiamata dalla nazionale. La scelta della società testimonia la fiducia nel suo potenziale e la volontà di farlo crescere nel progetto bianconero.

Schira conferma  che la Juventus ha blindato Fabio Miretti, respingendo un offerta della Lazio. E occhio alla chiamata della nazionale. Un elemento imprescindibile Fabio Miretti continua a  stupire tutto il popolo bianconero  Da esubero estivo  dopo un difficile prestito al Genoa segnato da un grave infortunio, Miretti è tornato centrale nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

