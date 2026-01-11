Juventus il padre di Miretti Fabio resterà alla Juve

Il padre di Fabio Miretti ha chiarito che il centrocampista rimarrà alla Juventus, mettendo fine a speculazioni di mercato. In un messaggio diretto, ha confermato l’intenzione del giocatore di continuare con la squadra bianconera, assicurando stabilità e continuità nel suo percorso professionale. Questa comunicazione rassicura i tifosi e gli addetti ai lavori, confermando la volontà della Juventus di mantenere il proprio talento giovane e promettente.

Miretti via dalla Juve dopo il gol: che scambio in Serie A - Nonostante la super prestazione sul campo del Sassuolo, Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juve in questa finestra di mercato ... calciomercato.it

Juventus, Livio Miretti (papà di Fabio): “Gli servono un po’ di partite per trovare il giusto ritmo” - Le dichiarazioni rilasciate da Livio Miretti (papà di Fabio) in un'intervista a La Fedeltà In un’intervista rilasciata a La Fedeltà Livio Miretti, padre di Fabio, ha parlato del momento che sta ... msn.com

Miretti non si muove dalla Juventus Livio Miretti, padre del calciatore, ha rilasciato delle parole a Tuttosport in merito alla situazione di suo figlio con la Juventus, smentendo il possibile addio #Juventus #Miretti #SpazioJ x.com

Il padre di Fabio #Miretti: “A gennaio non penso si muova dalla #Juventus, lui non vuole andare via. Ci sono tante voci, ma nulla di veramente concreto. #Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco”. - facebook.com facebook

