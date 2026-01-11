Juventus il padre di Miretti Fabio resterà alla Juve
Il padre di Fabio Miretti ha chiarito che il centrocampista rimarrà alla Juventus, mettendo fine a speculazioni di mercato. In un messaggio diretto, ha confermato l’intenzione del giocatore di continuare con la squadra bianconera, assicurando stabilità e continuità nel suo percorso professionale. Questa comunicazione rassicura i tifosi e gli addetti ai lavori, confermando la volontà della Juventus di mantenere il proprio talento giovane e promettente.
Il padre di Fabio Miretti ha voluto spegnere definitivamente i rumors di mercato sulla possibile partenza del giocatore. Le parole del padre di Miretti Spalletti aveva già dato una conferma post Sassuolo. “ Miretti resta con noi “. Ma a mettere la parola “fine” sulle voci di mercato sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
