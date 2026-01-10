Juventus Schira David vuole prendersi la Juve

Jhonatahn David, centrocampista canadese, avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi alla Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe rifiutato proposte da Spagna e Inghilterra, puntando a un trasferimento in bianconero. La trattativa potrebbe rappresentare un'opportunità importante per la società torinese, che continua a valutare nuovi innesti per rinforzare la rosa.

Jhonatahn David vuole prendersi la Juventus e in base a quanto riportato da Schira il canadese ha rifiutato offerte dalla Spagna e dall'Inghilterra. La trasferta di Sassuolo potrebbe essere stata la svolta della stagione di Jonathan David, con una notte da sogno per il canadese.

David, solo Juve! Scambio in Premier saltato e Simeone con l'anima in pace - L'ex Lilla, fortemente voluto da Comolli, vuole riscrivere il suo futuro con la Vecchia Signora: Spalletti gli dà fiducia e la Cremonese è avvisata

Juve, Schira: 'Yildiz vuole essere il più pagato della rosa bianconera' - Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube del rinnovo di contratto fra la Juventus e Kenan Yildiz, sottolineando come l'attaccante turco avrebbe chiesto al club bianconero di ... it.blastingnews.com

Juventus, accordo raggiunto tra Perin e il Genoa! In base a quanto riportato da Niccolò Schira, il Genoa e Mattia Perin hanno raggiunto un accordo di massima per un contratto triennale In base a quanto riportato da Niccolò Schira, il Genoa e Mattia Perin hann - facebook.com facebook

Federico #Chiesa ha sempre pensato che la sua storia con la #Juventus fosse irrisolta, visto che fu mandato via da Thiago #Motta che lo mise subito fuori dal progetto senza neanche avergli dato mezza chance in allenamento. Da lì il lungo addio e il passaggi x.com

