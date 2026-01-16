Juventus accelera su McKennie | rinnovo per respingere l’assalto

La Juventus sta lavorando per il rinnovo di Wes McKennie, cercando di consolidare il suo contratto e prevenire possibili offerte dall’estero. La dirigenza intende rafforzare la posizione del giocatore in rosa, evitando che club come l’Atlético Madrid e diverse squadre di Premier League possano approfittarne già a gennaio. La strategia mira a mantenere l’equilibrio della squadra e a valorizzare il centrocampista nel progetto bianconero.

La Juventus muove i passi decisivi per gestire il dossier Wes McKennie. La dirigenza ha scelto di accelerare sul rinnovo per respingere l’interesse crescente dall’estero: su tutti Atlético Madrid, pronto a provarci già a gennaio, e diversi club di Premier League. È in agenda un incontro chiave per chiudere. Il centrocampista è diventato una pedina centrale nello scacchiere di Luciano Spalletti, che ne ha chiesto la permanenza. Ma per arrivare alla fumata bianca non basterà il prolungamento: oggi McKennie percepisce 2,5 milioni e chiede un adeguamento in linea con i titolari del reparto, come Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus accelera su McKennie: rinnovo per respingere l’assalto Leggi anche: Juventus, mossa su McKennie: tentativo di rinnovo imminente Leggi anche: Juventus, Gazzetta “Rinnovo McKennie in stand by” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Svelato il problema principale dietro al rinnovo di Weston McKennie: trattative in stallo; Due squadre della Premier League si avvicinano a McKennie: anche l'Atletico Madrid è in corsa; Tradito dalla Juve, che jolly per Gasp: la Roma scarta il regalo; Juventus | le strategie di Spalletti. Juventus-McKennie, il rinnovo obbligatorio: su di lui l'Atletico e i club di Premier, serve l'aumento - Come riporta Sportmediaset, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di accelerare sul rinnovo ... tuttojuve.com

Juve, tutti vogliono Mckennie: il rinnovo è la priorità, ma le big d'Europa sono pronte all'assalto - Tra i tanti interrogativi che animano ogni giorno il dibattito bianconero, ce n’è uno in particolare che - msn.com

Juventus, McKennie apre al rinnovo: ‘Qui sto bene, poi vedremo’ - Weston McKennie continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti nella pianificazione futura della Juventus. it.blastingnews.com

La #Juventus accelera per il dopo #Vlahovic e punta con decisione su #Mateta Secondo la Gazzetta dello Sport, il #CrystalPalace ha provato a inserire Jonathan #David nello scambio, ricevendo però un secco rifiuto dalla Continassa Per voi è la decisi - facebook.com facebook

Roma su Fortini, ma la Juventus accelera: sfida aperta sul talento viola #ASRoma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.